Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst, Wohnungseinbruch in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Im Tatzeitraum vom 23.05.2026, 13:00 Uhr auf den 24.05.2026, 13:15 Uhr kam es in der Friesenstraße in Delmenhorst zu einem Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Terassentür Zutritt zur Erdgeschosswohnung, durchwühlt dort sämtliche Räume und entwendet Goldschmuck und Bargeld.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Delmenhorst unter der Rufnummer 04221/1559-0 zu melden.

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