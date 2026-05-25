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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg, Brand in einer Gewerbehalle in Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 24.05.2026, gegen 12:29 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle ein Alarm einer Brandmeldeanlage eines Gewerbebetriebes im Zeppelinring in Großenkneten OT Ahlhorn ein. Durch die sofort entsendeten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ahlhorn konnte vor Ort eine deutliche Rauchentwicklung wahrgenommen werden. In einer Gewerbehalle kam es vermutlich zu einer Brandentstehung an einem elektrischen Gerät. Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehren Ahlhorn, Sage und Brettorf konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Zur Belüftung des verrauchten Hallenkomplexes kam ein spezieller Großlüfter der Kreisfeuerwehr Oldenburg zum Einsatz. Eine genaue Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Tim Möller, Polizeihauptkommissar
-Dienstschichtleiter-
Telefon: 04221/1559-116
E-Mail: dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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