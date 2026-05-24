Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Tageswohnungseinbruchdiebstahl im Stadtteil Düsternort +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 23. Mai 2026, in der Zeit von 11:00 Uhr bis ca. 21:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Tür zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Düsternortstraße in Delmenhorst auf. Anschließend wurde die Wohnung durchwühlt und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung vom Tatort.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Delmenhorst unter der Rufnummer 04221/1559-0 zu melden.

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