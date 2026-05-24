Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruchdiebstahl in ein ehemaliges Blumengeschäft in Delmenhorst +++ Zeugenaufruf
Delmenhorst (ots)
In der Zeit von Montag, 18. Mai 2026, gegen 15:00, bis Samstag, 23. Mai 2026, um 15:00 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Blumengeschäft in der Wildeshauser Straße in Delmenhorst eingestiegen. Im Inneren wurden Farbschmierereien verursacht und Fenster gewaltsam beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.
Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Delmenhorst unter der Rufnummer 04221/1559-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Sönke Harfst
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