Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Alkoholisierter Fahrzeugführer ohne Führerschein auf der Autobahn 1 in der Gemeinde Emstek

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 23. Mai 2026, gegen 03:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der Autobahn 1 in der Gemeinde Emstek einen 34-Jährigen aus Essen (NRW). Im Rahmen der Verkehrskontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,12 Promille.

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und der kontrollierte Pkw weder zugelassen noch mit bestehender Haftpflichtversicherung geführt worden ist.

Dem 34-Jährigen wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Trunkenheit im Verkehr und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

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