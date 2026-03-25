Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nötigung im Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 25. März, ist es gegen 9.52 Uhr auf der Kaldenkirchener Straße zu einer Nötigung im Straßenverkehr gekommen.

Eine 32-jährige Autofahrerin befuhr zu dieser Zeit die Kaldenkirchener Straße, als sie aufgrund einer durch eine Baustelle bedingte Fahrbahnverengung von der rechten auf die linke Spur wechseln wollte. Dies soll ein Autofahrer auf der linken Spur versucht haben zu verhindern, so dass die Frau nur mit Mühe vor dem Fahrer eines schwarzen Range Rover einscheren konnte. Nach der Fahrbahnverengung fuhr sie wieder auf die rechte Spur zurück, auf der sie wiederum zu einer Notbremsung gezwungen wurde, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, als der besagte Autofahrer vor ihr von der linken auf die rechte Spur wechselte und stark abbremste. Im Anschluss soll der Mann außerdem an einer Ampel an der Kreuzung Kaldenkirchener Straße/ Schürenweg bei grün zeigender stehen geblieben sein, so dass mehrere Fahrzeuge für eine kurze Zeit nicht weiterfahren konnten. Der Mann stieg aus und fotografierte die 32-Jährige in deren Auto. Anschließend fuhr er weiter in Richtung Bismarckstraße.

Nach Angaben der 32-Jährigen handelt es sich bei dem Autofahrer um einen etwa 50 Jahre alten Mann mit kurzen grauen Haaren, etwa 1,80 Meter groß. Er trug eine verspiegelte Sonnenbrille und sprach mit Akzent.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer und dem geschilderten Vorfall geben können, um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

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