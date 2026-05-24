Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Wardenburg mit drei verletzen Personen +++ Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Samstag, den 23. Mai 2026, um 19:16 Uhr, wurden drei Personen auf der Autobahn 29 in der Anschlussstelle Wardenburg verletzt.

Ein 35-Jähriger aus Oldenburg beabsichtigte, über die Anschlussstelle Wardenburg von der A 29 in Fahrtrichtung Ahlhorn abzufahren. In Folge nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er mit seinem Pkw in der Kreisfahrt der Anschlussstelle auf die Gegenspur und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden Pkw eines 77-jährigen Niederländers.

Der Niederländer sowie seine ebenfalls 77-jährige Ehefrau wurden durch den Verkehrsunfall leicht, der 35-jährige Unfallverursacher schwer verletzt. Alle 3 Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser zur weiteren medizinischen Versorgung transportiert.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 35-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Beide Pkw waren so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt.

Neben der Polizei war die Feuerwehr Wardenburg sowie mehrere Rettungswagen vor Ort.

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