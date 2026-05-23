Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten unter Beteiligung des Rettungsdienstes in Berne

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, den 22. Mai 2026, gegen 17:10 Uhr, wurden drei Personen leicht verletzt.

Zur Unfallzeit fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Trecker von der Hofeinfahrt auf die Ochholter Straße (K223) in Richtung Berne. Hierbei übersah er das vorfahrtsberechtigte Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) des Rettungsdienstes des Landkreises Wesermarsch, welches sich nicht auf einer Einsatzfahrt befand.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch das Rettungsfahrzeug ins Schleudern geriet und sich mehrfach überschlug. Der 20-jährige Fahrzeugführer sowie die 30- und 42-jährigen Mitfahrer wurden hierbei leicht verletzt.

Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Das Notarzteinsatzfahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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