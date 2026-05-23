Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten E-Scooter-Fahrer in Ganderkesee (OT Bookholzberg)

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 22. Mai 2026, gegen 16:40 Uhr, wurde ein E-Scooter-Fahrer leicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 30-jähriger Ganderkeseer die Straße "Übern Berg" in Bookholzberg und beabsichtigte, nach rechts auf die Nutzhorner Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden 21-Jährigen aus Ganderkesee auf seinem E-Scooter.

Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der 21-Jährige leicht verletzt wurde.

An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.300 Euro geschätzt.

Der 21-Jährige wurde vor Ort nach ambulanter Behandlung durch den Rettungsdienst entlassen.

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