Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten E-Scooter-Fahrer in Ganderkesee (OT Bookholzberg)
Delmenhorst (ots)
Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 22. Mai 2026, gegen 16:40 Uhr, wurde ein E-Scooter-Fahrer leicht verletzt.
Zur Unfallzeit befuhr ein 30-jähriger Ganderkeseer die Straße "Übern Berg" in Bookholzberg und beabsichtigte, nach rechts auf die Nutzhorner Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden 21-Jährigen aus Ganderkesee auf seinem E-Scooter.
Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der 21-Jährige leicht verletzt wurde.
An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.300 Euro geschätzt.
Der 21-Jährige wurde vor Ort nach ambulanter Behandlung durch den Rettungsdienst entlassen.
Rückfragen bitte an:
Sönke Harfst
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL
Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell