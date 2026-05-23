Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer in der Gemeinde Hude (OT Altmoorhausen)

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 22. Mai 2026, gegen 20:00 Uhr, wurde ein 19-Jähriger aus Hude schwer verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr der 19-Jährige mit seinem Leichtkraftrad die Dorfstraße in Hude (OT Altmoorhausen) in Fahrtrichtung Bremer Straße. Nach dem Durchfahren eines kurvigen Streckenabschnitts bemerkte der Kradfahrer ein im Abbiegevorgang nach links befindliches landwirtschaftliches Gespann, welches von einem 61-jährigen Ganderkeseer geführt wurde.

Bei der sofort eingeleiteten Bremsung und dem Ausweichmanöver stürzte der 19-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach aktuellem Stand kam es zu keinem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der verletzte Kradfahrer wurde zur weiteren Behandlung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Überprüfung der Fahrerlaubnis wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse ist. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis ermittelt.

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