Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel im Stadtgebiet Delmenhorst
Delmenhorst (ots)
Am Samstag, den 23. Mai 2026, führte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Delmenhorst in der Breslauer Straße gegen 01:15 Uhr eine allgemeine Verkehrskontrolle durch.
Im Rahmen der Verkehrskontrolle kann durch die Beamten ein intensiver Marihuana-Geruch wahrgenommen werden. Zudem können körperliche Auffälligkeiten festgestellt werden. Der 37-jährige Fahrzeugführer aus Löningen (Landkreis Cloppenburg) räumt einen regelmäßigen Konsum von Marihuana ein. Ein freiwilliger Drogenvortest bestätigt die Beeinflussung durch Marihuana.
In der Folge entnahm ein Arzt bei dem 37-Jährigen eine Blutprobe. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.
Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
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Sönke Harfst
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