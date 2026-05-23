Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel im Stadtgebiet Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 23. Mai 2026, führte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Delmenhorst in der Breslauer Straße gegen 01:15 Uhr eine allgemeine Verkehrskontrolle durch.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle kann durch die Beamten ein intensiver Marihuana-Geruch wahrgenommen werden. Zudem können körperliche Auffälligkeiten festgestellt werden. Der 37-jährige Fahrzeugführer aus Löningen (Landkreis Cloppenburg) räumt einen regelmäßigen Konsum von Marihuana ein. Ein freiwilliger Drogenvortest bestätigt die Beeinflussung durch Marihuana.

In der Folge entnahm ein Arzt bei dem 37-Jährigen eine Blutprobe. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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