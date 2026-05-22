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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind in Brake

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 21. Mai 2026 gegen 07:20 Uhr wurde ein 9-jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall in der Kirchenstraße in Brake leicht verletzt.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 45-Jährige aus Brake mit ihrem Toyota die Kirchenstraße stadteinwärts. Auf Höhe der Ampel, die außer Betrieb war, fuhr ein 9-Jähriger aus Brake mit seinem Fahrrad unvermittelt auf die Fahrbahn.

Trotz einer Vollbremsung konnte der Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Das Kind stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Lena Brandauer
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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