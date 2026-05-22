Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind in Brake

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 21. Mai 2026 gegen 07:20 Uhr wurde ein 9-jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall in der Kirchenstraße in Brake leicht verletzt.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 45-Jährige aus Brake mit ihrem Toyota die Kirchenstraße stadteinwärts. Auf Höhe der Ampel, die außer Betrieb war, fuhr ein 9-Jähriger aus Brake mit seinem Fahrrad unvermittelt auf die Fahrbahn.

Trotz einer Vollbremsung konnte der Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Das Kind stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

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