Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Gelöste Anhängerkupplung verursachte Unfall auf der A 1 in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Durch das Ablösen einer Anhängerkupplung ereignete sich am Donnerstag, 21. Mai 2026 gegen 14:50 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Wildeshausen.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 35-Jährige aus Senden mit ihrem Mazda und einem Anhänger die A1 in Fahrtrichtung Hamburg. Während der Fahrt geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Gespann ins Schleudern. Infolgedessen löste sich die Anhängerkupplung samt des Anhängers vom Mazda.

Der Anhänger kollidierte daraufhin mit der Mittelschutzplanke und verursachte geschätzte Sachschäden in Höhe von 7.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

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