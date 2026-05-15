Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Erneuter Altfett-Diebstahl - Zwei Täter gestellt

Nohfelden (ots)

Am Abend des 14.05.2026, 20:20 Uhr, wurde die Polizei Nordsaarland über einen Altfett-Diebstahl informiert. Ein Zeuge habe in Neunkirchen/Nahe bei einem Restaurant zwei männliche Personen gesehen, die in einen abgestellten blauen Kastenwagen mit französischem Kennzeichen ein Kunststoffass (120l) mit altem Frittierfett einluden. Der Pkw wurde von der Polizei in der Folge gestellt. Es konnten insgesamt sieben große (120l) und zwei kleine Fässer (60l) mit dem wertvollen Rohstoff festgestellt werden, der als Basis für Biokraftstoffe dient. Gegen die aus Bulgarien stammenden Täter (27J, 29J.) wurde ein Verfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahl eingeleitet. Sie verrieten aber nicht woher die Fässer stammen. Die Polizei Nordsaarland sucht nun die Besitzer des gestohlenen Fetts. Diese werden gebeten sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.

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