Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Pedelec +++ Beide Beteiligte leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 21. Mai 2026 gegen 07:50 Uhr, verletzten sich beide Beteiligte bei einem Verkehrsunfall in der Baumstraße in Delmenhorst leicht.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 14-Jährige aus Delmenhorst mit ihrem E-Scooter den Gehweg der Baumstraße in Fahrtrichtung Oldenburger Straße. Auf Höhe der nach rechts abknickender Vorfahrtsstraße in den Stubbenweg beabsichtigte sie jedoch weiter geradeaus zu fahren. Dabei kollidierte sie mit der, mit ihrem Pedelec auf der Baumstraße fahrenden, 55-Jährigen aus Delmenhorst, die der abknickenden Vorfahrtsstraße folgen wollte.

Bei dem Zusammenstoß erlitten beide Beteiligte leichte Verletzungen. Es sind lediglich geringe Sachschäden entstanden.

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