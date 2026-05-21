Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Festnahme eines falschen Polizeibeamten in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 19. Mai 2026 gegen 17:26 Uhr, konnten Beamte der Polizei Delmenhorst einen 33-Jährigen bei einer Geldübergabe nach einem vorangegangenen Betrug im Zusammenhang mit falschen Polizeibeamten im Blücherweg in Delmenhorst festnehmen.

Zuvor hatten bislang unbekannte Täter, vermutlich aus dem Ausland, ein Ehepaar aus dem Blücherweg kontaktiert. Diese durchschauten jedoch den Betrug und alarmierten zeitgleich die Polizei.

Als der 33-Jährige zur vermeintlichen Übergabe vor Ort erschien, wurde er durch die Beamten vorläufig festgenommen. Durch einen Richter wurde Untersuchungshaft angeordnet.

An dieser Stelle noch einmal einige Hinweise der Polizei:

- Seien Sie misstrauisch bei Telefonanrufen von Ihnen unbekannten Personen, insbesondere mit ausländischen Rufnummern

- Beenden Sie das Gespräch

- Die echte Polizei ruft nicht mit der Nummer 110 an

- Die echte Polizei fragt nicht nach Wertgegenständen oder Geld und nimmt dieses auch nicht in Verwahrung

- Geben Sie keine Auskünfte zu Vermögensverhältnissen

- Werden Sie hellhörig bei Geldforderungen von vermeintlichen Polizeibeamten, Angehörigen oder Bankmitarbeitern

- Nehmen Sie Kontakt zu Angehörigen oder der tatsächlichen Polizei auf

- Legen Sie sich die Erreichbarkeiten Ihrer örtlichen Polizeidienststelle neben das Telefon

Weitere Hinweise zu den verschiedenen Betrugsphänomen sind hier zu finden: https://www.polizei-beratung.de/

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