Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sexuelle Belästigung in Supermarkt in Rodenkirchen +++ Mann in Gewahrsam

Delmenhorst (ots)

Am Montag, den 18. Mai 2026, kam es gegen 07:30 Uhr in einem Supermarkt in der Marktstraße in Rodenkirchen zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 47-jährigen Frau.

Die Frau wurde beim Einkaufen von einem 40-jährigen Mann gegen ihren Willen sexuell belästigt.

Die hinzugerufenen Beamten der Polizei Nordenham verbrachten den Mann zur Polizeidienststelle.

Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von 4,80 Promille. Er wurde im Anschluss in Gewahrsam genommen.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet

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