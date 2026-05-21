Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Beide Fahrzeuge nach Verkehrsunfall auf der A 1 in Stuhr nicht mehr fahrbereit

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 20. Mai 2026 gegen 07:11 Uhr, waren zwei beteiligte Fahrzeuge nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Stuhr nicht mehr fahrbereit.

Ein 40-Jähriger aus Bremen befuhr zum Unfallzeitpunkt mit seinem Audi die A 1 in Fahrtrichtung Hamburg. Dabei beabsichtigte er die Autobahn an der Anschlussstelle Brinkum zu verlassen. Um dabei trotz des Staus schneller voran zu kommen, nutzte er hierbei den Seitenstreifen.

Eine 39-Jährige aus Delmenhorst, die mit ihrem Jeep ebenfalls die Autobahn an der Anschlussstelle Brinkum verlassen wollte, übersah den von hinten kommenden 40-Jährigen in seinem Audi. Es kam zum Zusammenstoß.

Durch den Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt sind geschätzte Sachschäden in Höhe von 9.000 Euro entstanden.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

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