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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei Mitarbeiter nach einem Arbeitsunfall in Groß Ippener schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 19. Mai 2026 gegen 11:29 Uhr, ereignete sich im Rahmen von Schweißarbeiten an Gasrohren im Bremer Weg in Groß Ippener ein Arbeitsunfall, bei dem zwei Mitarbeiter des Unternehmens schwere Verletzungen erlitten.

Bei den Schweißarbeiten kam es vermutlich aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Gasverpuffung durch die Mitarbeiter verletzt wurden.

Die beiden Verletzen wurden durch Rettungshubschrauber in Krankenhäuser geflogen.

Rückfragen bitte an:

Lena Brandauer
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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