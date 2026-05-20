Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Wildeshausen +++ Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 19. Mai 2026 gegen 08:15 Uhr, waren zwei Fahrzeuge nach einem Verkehrsunfall auf dem Nordring in Wildeshausen nicht mehr fahrbereit.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 26-Jährige aus Wildeshausen mit ihrem Mercedes den Nordring stadtauswärts. Laut Zeugenaussagen soll sie dabei das Rotzeichen einer Ampel missachtet haben und dennoch in den Kreuzungsbereich eingefahren sein.

Zeitgleich fuhr eine 34-Jährige aus Wildeshausen mit ihrem Passat von der Glaner Straße ebenfalls in den Kreuzungsbereich ein.

Ein Zusammenstoß der Fahrzeuge konnte nicht mehr verhindert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Insgesamt sind Sachschäden in geschätzter Höhe von 16.500 Euro entstanden.

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