PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr in Ganderkesee +++ alle Beteiligten unverletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 19. Mai 2026 gegen 15:47 Uhr, sind bei einem Verkehrsunfall in der Beethovenstraße in Ganderkesee Sachschäden an den beteiligten Fahrzeugen entstanden.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 51-Jährige aus Ganderkesee mit ihrem VW Tiguan die Beethovenstraße. In einer Kurve kollidierte sie mit dem im Gegenverkehr stehenden Gold einer 39-Jähirgen aus Ganderkesee.

An den Fahrzeugen sind lediglich geringe Sachschäden entstanden.

Rückfragen bitte an:

Lena Brandauer
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren