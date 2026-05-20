Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr in Ganderkesee +++ alle Beteiligten unverletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 19. Mai 2026 gegen 15:47 Uhr, sind bei einem Verkehrsunfall in der Beethovenstraße in Ganderkesee Sachschäden an den beteiligten Fahrzeugen entstanden.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 51-Jährige aus Ganderkesee mit ihrem VW Tiguan die Beethovenstraße. In einer Kurve kollidierte sie mit dem im Gegenverkehr stehenden Gold einer 39-Jähirgen aus Ganderkesee.

An den Fahrzeugen sind lediglich geringe Sachschäden entstanden.

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