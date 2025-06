POL-OF: Mann verhielt sich auffällig: Einweisung in Fachklinik; Einbrecher ließen Eis schmelzen und Einbrecher kamen über den Balkon

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Mann verhielt sich auffällig: Einweisung in Fachklinik - Schöneck / Oberdorfelden

(cb) Die Polizei wurde am Donnerstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, über einen Mann am Bahnhof in Oberdorfelden in Kenntnis gesetzt, welcher sich auffällig verhielt. Laut Zeugenaussagen, soll er sich teilweise entkleidet und anschließend mit einem messerähnlichen Gegenstand auf in der Nähe befindliche Bäume eingestochen haben. Die hinzugeeilten Streifen konnten den Mann, welcher zu diesem Zeitpunkt in einem Haltestellenhäuschen am Bahnhof saß, schnell dingfest machen. Bei der körperlichen Durchsuchung des 33-Jährigen konnten die Ordnungshüter ein Messer auffinden. Da er sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten ihn die Beamten in eine Fachklinik.

2. Einbrecher ließen Eis schmelzen - Bruchköbel

(cb) Als der Besitzer einer Eisdiele im Inneren Ring (einstellige Hausnummern) am Donnerstag in sein Geschäft kam, musste er feststellen, dass Unbekannte eingebrochen waren. Nach derzeitigen Ermittlungen verschafften sich die Einbrecher am Donnerstag, zwischen 1 Uhr und 3 Uhr, gewaltsam Zutritt in die Eisdiele und durchsuchten die Räumlichkeiten. Hierbei ließen sie die Gefrierschränke offen stehen, sodass sämtliches Eis im Wert von mehreren tausend Euro schmolz. Vermutlich flüchteten die Unbekannten ohne Diebesgut. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Kripo unter der Telefonnummer 06181 100-123.

3. Einbrecher kamen über den Balkon - Langenselbold

(cb) Wie kamen die Täter auf den Balkon des Dachgeschosses? Dieser Frage gehen die Ermittler des Fachkommissariats nach einem Einbruch in einem Einfamilienhaus in der Leipziger Straße (10er-Hausnummern) nach. Nachdem sie auf den Balkon gelangt waren, zerstörten sie den Rollladen und die Balkontür und verschafften sich so Zutritt in das Hausinnere. Hier durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob sie Beute machten ist derzeit noch nicht bekannt. Durch die Tat, welche sich zwischen Freitag ,15 Uhr, und Donnerstag, 12.30 Uhr ereignete, richteten sie einen Sachschaden von schätzungsweise 1.000 Euro an. Zeugenhinweise nehmen die Beamten in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

