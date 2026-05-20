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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Güterzug +++ Radfahrer tödlich verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 20. Mai 2026 gegen 08:53 Uhr, wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall mit einem Güterzug im Klosterdamm in Delmenhorst tödlich verletzt.

Zum Unfallzeitpunkt überquerte ein 32-Jähriger aus Delmenhorst verbotswidrig mit seinem Pedelec den unbeschrankten, lediglich für Fußgänger zugelassenen, Bahnübergang im Klosterdamm, obwohl laut Zeugenaussagen die dort befindliche Ampel ein Rotlicht anzeigte und einen Warnton abgab.

Der von Annenheide in Richtung Norden herannahende Zug konnte trotz einer Notbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Durch den Zusammenstoß erlitt der Pedelec-Fahrer tödliche Verletzungen.

Die Bahnstrecke wurde kurzzeitig gesperrt, jedoch inzwischen wieder freigegeben.

Rückfragen bitte an:

Lena Brandauer
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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