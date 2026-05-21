Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 19. Mai 2026 20 Uhr, und Mittwoch, 20. Mai 11 Uhr, wurde der am Straßenrand abgestellte weiße Polo des 73-Jährigen aus Brake im Kiebitzring durch einen bislang unbekannten Verursacher beschädigt.

Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum am Straßenrand geparkt. Als der 73-Jährige zu seinem Auto zurückkam, stellte er fest, dass der rechte Außenspiegel fehlte und die vordere, rechte Seite Kratzspuren aufwies.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401 - 9350 zu melden.

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