Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Flucht vor der Polizei in Brake +++ Verursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Im Rahmen ihres Dienstes stellten Beamte der Polizei Brake am Donnerstag, 20. Mai 2026 gegen 20:55 Uhr, ein Fahrzeug fest, dass mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Bahnhofstraße unterwegs war.

Sie entschlossen sich, das Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen. Der Fahrzeugführer reagierte nicht auf die gegebenen, polizeilichen Signale und floh vor der Polizei. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten das Fahrzeug schließlich, mithilfe weiterer Kollegen, in der Steglitzstraße stoppen.

Während der anschließend durchgeführten Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 17-jährige Fahrzeugführer aus Brake lediglich im Besitz einer Prüfbescheinigung zum begleiteten Fahren war, jedoch ohne Begleitperson in dem Mercedes unterwegs gewesen war.

Durchgeführte Tests zur Fahrtüchtigkeit des 17-Jährigen verliefen negativ. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde die Prüfbescheinigung beschlagnahmt und gegen den 17-Jährigen ein Verfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

Weiter muss er sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

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