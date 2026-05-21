Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahndung nach Tankbetrug in Elsfleth +++ Verursacher mit entwendeten Kennzeichen und ohne Führerschein unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 21. Mai 2026 gegen 00:20 Uhr, wurde der Polizei Brake durch eine Mitarbeiterin einer Tankstelle in Elsfleth mitgeteilt, dass soeben ein graues Fahrzeug nach dem Tanken das Tankstellengelände ohne zu bezahlen verlassen habe.

Im Rahmen der anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug durch Beamte der Polizei Brake angetroffen werden.

Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 18-jährige Fahrzeugführer aus Upgan-Schott an den grauen Daimler Kennzeichen angebracht hatte, die zuvor von einem anderen Fahrzeug entwendet worden waren. Weiter war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Nach Beendigung der polizeilichen Kontrolle wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und das Fahrzeug gegen die Benutzung durch Unbefugte gesichert.

Neben den Strafverfahren wegen des Tankbetrugs und dem Kennzeichendiebstahl wurden gegen den 18-Jährigen Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs, Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

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