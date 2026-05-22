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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Beteiligte nach Verkehrsunfall auf A1 in Cappeln leicht verletzt +++ Hoher Sachschaden entstanden

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 21. Mai 2026 gegen 15:48 Uhr, verletzte sich eine Beteiligte bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Cappeln leicht. Ein beteiligtes Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Während ihrer Fahrt mit ihrem Mercedes über die A1 in Fahrtrichtung Osnabrück fuhr eine 66-Jährige aus Nottuln auf den vor ihr fahrenden Sattelzug eines 47-Jährigen aus Helvesiek auf.

Der Mercedes der 66-jährigen Unfallverursacherin war daraufhin nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sie selbst verletzte sich durch den Unfall leicht und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in geschätzter Höhe von 20.000 Euro.

Die Freiwillige Feuerwehr Emstek war mit insgesamt 20 Einsatzkräften im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Lena Brandauer
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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