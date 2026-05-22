Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der A1 in Harpstedt durch Gegenstand von der Gegenfahrbahn +++ Zeugen gesucht

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Delmenhorst (ots)

Durch einen Gegenstand von der Gegenfahrband wurde am Freitag, 22. Mai 2026 um 04:21 Uhr, ein BMW auf der Autobahn 1 in Harpstedt stark beschädigt.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 62-Jähriger aus Bohmte mit seinem BMW die A1 in Fahrtrichtung Hamburg. Währenddessen wurde, vermutlich ein Lkw-Reifen, von der Gegenfahrbahn im Baustellenbereich über die mobile Leitblanke geschleudert.

Dieser kollidiert mit dem Fahrzeug und verursachte erheblichen Sachschaden.

Der 62-Jährige Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Seine 61-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzung, die vor Ort behandelt wurden.

Am Fahrzeug sind Sachschäden in Höhe von 15.000 Euro entstanden.

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