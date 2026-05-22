Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Colnrade +++ Beide beteiligte Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Delmenhorst (ots)

Nach einem Unfall auf der Harpstedter Straße in Colnrade am Donnerstag, 21. Mai 2026 um 20:15 Uhr, waren beide beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 18-Jähriger aus Wildeshausen mit seinem VW UP die Harpstedter Straße. Zeitgleich befuhr eine 79-Jährige aus Winkelsett mit ihrem BMW die Hölinger Straße in Richtung Colnrade. In der Kurve, in der die Hölinger Straße in die Harpstedter Straße übergeht, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Die Ermittlungen zur konkreten Unfallursache dauern an.

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