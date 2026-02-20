PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Verletzten

Mutterstadt (ots)

Am Donnerstag, dem 19.02.2026, befuhr gegen 17:00 Uhr ein 49-jähriger mit seinem PKW die Ludwigshafener Straße in Fahrtrichtung des Ortskerns. Auf Höhe der Turnhallenstraße fuhr er auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW eines 26-jährigen, welcher sich leicht verletzte. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde gegen den 49-jährigen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 12:09

    POL-PDLU: Ladendiebstahl

    Schifferstadt (ots) - Am Donnerstag, dem 19.02.2026, betrat gegen 15:00 Uhr ein 21-jähriger den Lidl-Markt in der Waldseer Straße. Nachdem er diverse Artikel aus der Auslage entnommen und in seinem Rucksack verstaut hatte, wartete er nervös im Kassenbereich. Das Verhalten fiel einem Mitarbeiter auf, weshalb er den Mann nachdem dieser den Kassenbereich passiert hatte, ohne Ware zu bezahlen, ansprach. Dieser räumte den Diebstahl ein. Er wurde erkennungsdienstlich ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 12:08

    POL-PDLU: Verkehrskontrolle - Fahrt unter dem Einfluss von Cannabis

    Schifferstadt (ots) - Am Donnerstag, dem 19.02.2026, wurde gegen 12:30 Uhr ein 47-jähriger PKW-Fahrer in der Speyerer Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle fielen den Polizeibeamten drogentypische Auffälligkeiten in der Motorik des Fahrers auf. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Cannabis. Dem ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 10:01

    POL-PDLU: Frankenthal - versuchter Einbruch in Keller - Täterfestnahme-

    Frankenthal (ots) - Am 20.02.2026, gegen 00.10 Uhr, meldete ein Zeuge, dass am Rathausplatz, Höhe Hausnummer 13, gerade zwei Jugendliche versucht hätten, in einen Keller einzubrechen. Als die Beiden den Zeugen bemerkten, flüchteten sie in Richtung Foltzring. Durch die eingesetzten Streifen konnten die beiden Jugendlichen, 14 und 16 Jahre alt aus Frankenthal, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren