POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Verletzten

Schifferstadt (ots) - Am Donnerstag, dem 19.02.2026, betrat gegen 15:00 Uhr ein 21-jähriger den Lidl-Markt in der Waldseer Straße. Nachdem er diverse Artikel aus der Auslage entnommen und in seinem Rucksack verstaut hatte, wartete er nervös im Kassenbereich. Das Verhalten fiel einem Mitarbeiter auf, weshalb er den Mann nachdem dieser den Kassenbereich passiert hatte, ohne Ware zu bezahlen, ansprach. Dieser räumte den Diebstahl ein. Er wurde erkennungsdienstlich ...

