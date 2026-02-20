POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Verletzten
Mutterstadt (ots)
Am Donnerstag, dem 19.02.2026, befuhr gegen 17:00 Uhr ein 49-jähriger mit seinem PKW die Ludwigshafener Straße in Fahrtrichtung des Ortskerns. Auf Höhe der Turnhallenstraße fuhr er auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW eines 26-jährigen, welcher sich leicht verletzte. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde gegen den 49-jährigen eingeleitet.
