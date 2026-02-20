POL-PDLU: Verkehrskontrolle - Fahrt unter dem Einfluss von Cannabis

Lambsheim (ots) - Am 19.02.2026, in der Zeit von 01.00 Uhr bis 01.10 Uhr, wurde in der Mühltorstraße, Höhe Hausnummer 35, ein Snackautomat durch einen bislang unbekannten Täter aufgebrochen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Aufgrund eines Zeugenhinweises soll der Täter eine Sturmhaube getragen haben und sich nach der Tat mit einem silberfarbenen Opel Corsa von der Tatörtlichkeit entfernt haben. ...

