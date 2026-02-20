PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrolle - Fahrt unter dem Einfluss von Cannabis

Schifferstadt (ots)

Am Donnerstag, dem 19.02.2026, wurde gegen 12:30 Uhr ein 47-jähriger PKW-Fahrer in der Speyerer Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle fielen den Polizeibeamten drogentypische Auffälligkeiten in der Motorik des Fahrers auf. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Cannabis. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 10:01

    POL-PDLU: Frankenthal - versuchter Einbruch in Keller - Täterfestnahme-

    Frankenthal (ots) - Am 20.02.2026, gegen 00.10 Uhr, meldete ein Zeuge, dass am Rathausplatz, Höhe Hausnummer 13, gerade zwei Jugendliche versucht hätten, in einen Keller einzubrechen. Als die Beiden den Zeugen bemerkten, flüchteten sie in Richtung Foltzring. Durch die eingesetzten Streifen konnten die beiden Jugendlichen, 14 und 16 Jahre alt aus Frankenthal, ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 09:59

    POL-PDLU: Frankenthal - versuchter Rollerdiebstahl -Täterfestnahme-

    Frankenthal (ots) - Am 19.02.2026, gegen 12.45 Uhr, wurde durch einen Zeugen in der Mörscher Straße, Höhe Hausnummer 68, ein Jugendlicher gemeldet, welcher versuchen würde einen dort abgestellten Roller zu entwenden. Durch die eingesetzte Streife konnte vor Ort ein 14-jähriger Jugendlicher aus Frankenthal festgestellt und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Jugendlichen wurden weitere Gegenstände ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 09:58

    POL-PDLU: Lambsheim - Snackautomat aufgebrochen

    Lambsheim (ots) - Am 19.02.2026, in der Zeit von 01.00 Uhr bis 01.10 Uhr, wurde in der Mühltorstraße, Höhe Hausnummer 35, ein Snackautomat durch einen bislang unbekannten Täter aufgebrochen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Aufgrund eines Zeugenhinweises soll der Täter eine Sturmhaube getragen haben und sich nach der Tat mit einem silberfarbenen Opel Corsa von der Tatörtlichkeit entfernt haben. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren