POL-PDLU: Verkehrskontrolle - Fahrt unter dem Einfluss von Cannabis
Schifferstadt (ots)
Am Donnerstag, dem 19.02.2026, wurde gegen 12:30 Uhr ein 47-jähriger PKW-Fahrer in der Speyerer Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle fielen den Polizeibeamten drogentypische Auffälligkeiten in der Motorik des Fahrers auf. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Cannabis. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.
