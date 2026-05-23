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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand einer Hecke und anschließendem Übergreifen auf einen Pkw und Wohnwagen in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 23. Mai 2026, gegen 03:45 Uhr, wurde über den Notruf ein Flammenschein in der Straße "Stapelriede" in Wardenburg gemeldet.

Sofort entsendete Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wardenburg / Littel sowie der Polizei stellten vor Ort eine in Vollbrand stehende Hecke fest. Das Feuer hatte bereits auf einen danebenstehenden Pkw und Wohnwagen übergegriffen.

Durch die Feuerwehr konnten ein Ausbreiten und Übergreifen auf umliegendes Buschwerk sowie Gebäude verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt.

Die Freiwillige Feuerwehr Wardenburg / Littel war mit 50 Einsatzkräften vor Ort.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Ermittlungen zu der Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Sönke Harfst
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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