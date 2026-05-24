Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zahlreiche Strafverfahren im Zusammenhang einer Verkehrskontrolle in Huntebrück

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Brake kontrollierten am Samstagmittag, 23. Mai 2026, auf der B 212 in Elsfleth, in Höhe der Huntebrücke, einen mit mehreren Personen besetzten Pkw.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 23-jährige Fahrzeugführer über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte und die angebrachten Kennzeichen zu einem gänzlich anderen Pkw gehörten. Weiter lag auch kein Versicherungsschutz für das Fahrzeug vor.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie der Abgabenordnung eingeleitet.

Die zur Tat genutzten Kennzeichen wurden sichergestellt und der Pkw stillgelegt. Gegen weitere Insassen des Fahrzeuges wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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