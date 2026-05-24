PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in Wildeshausen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 23. Mai 2026, kam es im Zeitraum zwischen 16:20 Uhr und 16:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Wildeshausen, Huntetor 7.

Vermutlich beim Ausparken wurde der ordnungsgemäß geparkte BMW eines 35-jährigen Wildeshauser beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle.

Am BMW entstand ein Schaden von etwa 800 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Rufnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Sönke Harfst
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren