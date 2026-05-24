Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in Wildeshausen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 23. Mai 2026, kam es im Zeitraum zwischen 16:20 Uhr und 16:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Wildeshausen, Huntetor 7.

Vermutlich beim Ausparken wurde der ordnungsgemäß geparkte BMW eines 35-jährigen Wildeshauser beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle.

Am BMW entstand ein Schaden von etwa 800 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Rufnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

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