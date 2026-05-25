Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Oldenburg, Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person in Wildeshausen
Delmenhorst (ots)
Am Sonntag, 24.05.2026, kam es gegen 19:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Delmenhorster Straße in Wildeshausen. Ein 52-Jähriger aus Halle beabsichtigte mit seinem Transporter von der Delmenhorster Straße nach links in die Straße 'Am Fillerberg' abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden und bevorrechtigten Pkw einer 19-jährigen Wildeshauserin. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die 19-Jährige leicht verletzt wurde. Aus diesem Grund wurde der Rettungsdienst ebenfalls zur Unfallstelle alarmiert. Der Pkw der Wildeshauserin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Über die Schadenshöhe können aktuell keine Angaben gemacht werden.
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