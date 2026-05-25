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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch, Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 24.05.2026, gegen 19:50 Uhr, kontrollierten Beamte des Hauptzollamtes in der Bahnhofstraße in Nordenham einen 40-jährigen Pkw-Führer. Dieser stand sowohl unter dem Einfluss von Alkohol als auch von Betäubungsmitteln, sodass eine Blutprobe entnommen wurde. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,95 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel aus gefahrenabwehrrechtlichen Gründen sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Tim Möller, Polizeihauptkommissar
-Dienstschichtleiter-
Telefon: 04221/1559-116
E-Mail: dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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