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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Wildeshausen +++ Radfahrer leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 25. Mai 2026 gegen 14:20 Uhr, zog sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Erlenstraße in Wildeshausen leichte Verletzungen zu.

Ein 41-Jähriger aus Wildeshausen befuhr zum Unfallzeitpunkt mit seinem Golf die Erlenstraße in Wildeshausen. In einer Kurve kam ihm dabei ein 13-Jähriger, ebenfalls aus Wildeshausen, auf seinem Fahrrad entgegen.

Da dieser jedoch den Fahrstreifen nicht äußert weit rechts befuhr, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und der Motorhaube und Frontscheibe des Golfs.

Der 13-jährige Radfahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Eine Behandlung vor Ort war jedoch nicht erforderlich.

Am Golf entstanden geschätzte Sachschäden in Höhe von 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Lena Brandauer
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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