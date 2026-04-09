Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Speedmarathon 2026

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Erfurt (ots)

Im Jahr 2025 zählt unangepasste bzw. überhöhte Geschwindigkeit zu der häufigsten Hauptunfallursache in Thüringen. Insgesamt registrierte die Thüringer Polizei in diesem Zusammenhang 3.744 Verkehrsunfälle. Bei 35 dieser Unfälle kamen Menschen ums Leben.

Vor diesem Hintergrund beteiligt sich die Thüringer Polizei vom 13. bis 19. April 2026 an der europaweiten ROADPOL-Aktion " Speedmarathon" . Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem 15. April 2026. An diesem Tag werden im gesamten Freistaat innerhalb von 24 Stunden an 82 Standorten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Die Kontrollen konzentrieren sich insbesondere auf Bereiche in der Nähe von Schulen, Kindergärten sowie auf weitere, besonders gefährdete Orte.

Eine Übersicht der Kontrollstellen ist dem beigefügten Verzeichnis zu entnehmen.

Ziel der Maßnahmen ist es, neben einer Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmenden insbesondere die Zahl der geschwindigkeitsbedingten Verkehrsunfälle nachhaltig zu reduzieren.

Vertreterinnen und Vertreter der Medien werden gebeten, sich für Terminabsprachen mit den örtlich zuständigen Pressestellen der Landespolizeiinspektionen und der Autobahnpolizeiinspektion in Verbindung zu setzen.

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