Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: E-Scooter Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Oldenburger Straße in Delmenhorst am Montag, 25. Mai 2026 gegen 15:15 Uhr, erlitt ein E-Scooter Fahrer leichte Verletzungen.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 64-Jährige aus Ganderkesee mit ihrem Ford die Ludwig-Kaufmann-Straße. Dabei beabsichtigte sie an der Kreuzung mit der Oldenburger Straße auf diese nach rechts einzubiegen.

Zeitgleich befuhr ein 14-Jähriger aus Delmenhorst mit seinem E-Scooter die Oldenburger Straße aus Richtung der Mühlenstraße kommend.

Die 64-Jährige schätzte dabei den Abstand zum jungen E-Scooter Fahrer falsch ein und konnte einen Zusammenstoß mit diesem nicht mehr verhindern.

Der 14-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. An seinem E-Scooter entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

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