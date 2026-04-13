Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen

FFW Bergen: Verkehrsunfall mit zwei PKW

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Bergen (ots)

Am frühen Montagabend wurde die Ortsfeuerwehr gegen 17:22 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit brennendem PKW in die Harburger Straße alarmiert.

Vor Ort konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden, es brannte kein PKW und alle Fahrzeuginsassen haben die Fahrzeuge bereits selbständig verlassen.

Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich somit auf die Betreuung der betroffenen Personen bis zum eintreffen des Rettungsdienstes, sowie Sicherungsmaßnahmen an dem PKW.

Zur Unfallursache oder schwere der Verletzungen kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

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