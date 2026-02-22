PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Unfallörtlichkeit gesucht!

Bretzenheim - In den Zehn Morgen /Langenlonsheim (ots)

Am 22.02.2026 gegen 03:40 Uhr wurde die Polizeiinspektion Bad Kreuznach von einem Verkehrsteilnehmer auf einen beschädigten PKW in Bretzenheim aufmerksam gemacht. Im Rahmen der folgenden Kontrolle des in der Nähe befindlichen 45 Jahre alten Fahrzeugführers aus Bad Kreuznach konnte durch Beamte der PI Bad Kreuznach bei diesem Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Weiterhin ergaben sich Verdachtsmomente hinsichtlich eines Betäubungsmittelkonsums. Das nachweislich von ihm geführte Fahrzeug wies erhebliche Unfallschäden auf und war nicht mehr fahrbereit.

Letzten Endes wies der Mann eine Atemalkoholkonzentration von 0,94 Promille auf, wollte sich an eine Unfallörtlichkeit aber nicht erinnern können. Eine Absuche des Nahbereichs und der mutmaßlichen Fahrtstrecke verlief negativ.

Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach bittet Zeugen, insbesondere in den Ortslagen Bretzenheim und Langenlonsheim auf eine Unfallstelle zu achten und sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-107
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach

