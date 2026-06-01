Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260601 - 0678 Frankfurt - Sachsenhausen: Körperliche Auseinandersetzung

Frankfurt (ots)

(ki) Am frühen Sonntagmorgen (31. Mai 2026) mündete ein Streit in einem versuchten Tötungsdelikt. Während ein 18-Jähriger in die Notaufnahme kam, wird ein 24-Jähriger heute dem Haftrichter vorgeführt.

Nach aktuellen Erkenntnissen begegneten sich zwei Personengruppen um kurz vor 05:00 Uhr morgens in der Darmstädter Landstraße. Ein zunächst verbal geführter Streit zwischen zwei Männern mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung. Nachdem ein 18-Jähriger zu Boden ging, soll ein 24-Jähriger mehrfach gegen den Kopf des Bewusstlosen getreten haben. Zeugen alarmierten die Polizei, welche den 24-Jährigen noch in der Nähe festnehmen konnte.

Aufgrund der Tritte gegen den Kopf wurde ein Verfahren wegen eines versuchten Tötungsdeliktes eingeleitet. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 24-Jährige wird noch im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt.

Der 18-Jährige wurde für die weitere medizinische Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Seine Verletzungen waren nicht lebensbedrohlich.

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