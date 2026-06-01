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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260601 - 0680 Frankfurt - Zeilsheim: Vermisste Person

POL-F: 260601 - 0680 Frankfurt - Zeilsheim: Vermisste Person
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Frankfurt (ots)

(ha) Seit heute, 01. Juni 2026, 12.10 Uhr, wird der 61-jährige Herr Milos P. vermisst. Zuvor hielt er sich an seiner Wohnanschrift in Zeilsheim auf. Die Gesamtumstände lassen eine hilflose Lage vermuten, mögliche Anlaufpunkte sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 51199 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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