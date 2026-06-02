Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260602 - 0684 Frankfurt - Bundesautobahn A5: Lkw stürzt um und verliert mehrere hundert Liter Öl und Diesel

Frankfurt (ots)

(la) Am Montagabend (01. Juni 2026) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn A5, bei welchem ein Lkw umkippte und eine große Menge Öl und Dieselkraftstoff austraten. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Gegen 17:45 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann mit seinem Sattelzug die A5 aus Darmstadt kommend in Fahrtrichtung Norden. Zwischen dem Nordwestkreuz und dem Bad Homburger Kreuz kam der Lkw plötzlich aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Schutzplanke und fuhr eine Böschung hinunter, bevor er schließlich auf die Seite kippte. Der schwer verletzte Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Durch den Unfall wurde die Sattelzugmaschine stark beschädigt, wodurch große Mengen Öl und Diesel ausliefen. Trotz umgehenden Eingreifens der Feuerwehr, der Autobahnmeisterei sowie der Unteren Wasserbehörde der Stadt Frankfurt konnte eine mögliche Kontamination des Grundwassers sowie eines in der Nähe befindlichen Bachs nicht verhindert werden, weshalb nach der Bergung des Sattelzugs umgehend mit Erd- und Auskofferungsarbeiten begonnen wurde. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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