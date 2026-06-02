Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260602 - 0683 Frankfurt - Altstadt: Raub von hochwertiger Armbanduhr - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern Mittag (01.06.2026) wurde ein 81-Jähriger zu Boden geschubst und anschließend um seine Rolex beraubt. Er blieb unverletzt. Der Täter floh unerkannt.

Nach aktuellen Erkenntnissen sprach ein Unbekannter gegen 14:40 Uhr den 81-Jährigen auf dem Gehweg der Braubachstraße auf Italienisch an und schubste ihn unvermittelt zu Boden. Dem am Boden liegenden Herrn raubte er anschließend eine Rolex vom Handgelenk und floh in Richtung Berliner Straße.

Der Flüchtige trug eine schwarze Kappe, ein rosafarbenes Polohemd und "Ripped- Jeans". Er ist etwa 180 cm groß mit einer normalen Statur und wird auf etwa 25-30 Jahre geschätzt.

Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sollten Sie Hinweise zu dem oben beschriebenen Sachverhalt haben, so melden Sie sich bitte telefonisch unter der 069 / 755 - 51299 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

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