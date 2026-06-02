Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260602 - 0687 Frankfurt - Bundesautobahn A3: Lkw fährt in Baustellenabsicherung

Frankfurt (ots)

(la) Am späten Montagabend (01. Juni 2026) ereignete sich auf der Bundesautobahn A3 ein Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw in eine Baustellenabsicherung fuhr. Zwei Personen wurden verletzt, eine davon schwer. Es entstand zudem ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich.

Seit geraumer Zeit beginnt auf der Bundesautobahn A3 in Fahrtrichtung Köln zwischen dem Offenbacher Kreuz und der Anschlussstelle Frankfurt Süd eine Baustelle. Zur Absicherung der Baustelle befindet sich dort ein Verkehrssicherungsanhänger, auf dem sich eine Absperrtafel, eingeschaltete gelbe Blinkleuchten sowie ein leuchtender Richtungspfeil befinden, welche auf den Beginn der Baustelle sowie die geänderte Streckenführung hinweisen.

Aus unbekannten Gründen fuhr der Fahrer eines 15t-Lkw gegen 21:45 Uhr auf den Verkehrssicherungsanhänger auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Anhänger nahezu vollständig zerstört. Der schwer verletzte 66 Jahre alte Fahrer des Lkw wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Der 31-jährige Beifahrer konnte sich selbstständig aus dem Führerhaus befreien und wurde leicht verletzt. Beide Personen wurden im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, Reinigung und Beseitigung der Trümmerteile wurden die Standspur sowie die drei rechten Spuren der A3 gesperrt und gegen 02:00 Uhr wieder freigegeben. Der Verkehr konnte über die linke Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

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