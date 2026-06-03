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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260603 - 0690 Köln/Frankfurt: Öffentlichkeitsfahndung - Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge

POL-F: 260603 - 0690 Köln/Frankfurt: Öffentlichkeitsfahndung - Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge
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Frankfurt (ots)

(ha) Staatsanwaltschaft Köln, Zollfahndungsamt Frankfurt am Main und das Polizeipräsidium Frankfurt am Main bitten um Mithilfe.

Am 04.01.2024 beschlagnahmten Zollbehörden im Hamburger Hafen eine Sendung mit Bananen aus Ecuador, in der sich über 520 Kilogramm Kokain befanden. Nach umfangreichen Ermittlungen sind in Köln zwischenzeitlich fünf Personen wegen ihrer Tatbeteiligung zu langen Haftstrafen verurteilt worden.

Der Hauptverdächtige ist jedoch noch auf der Flucht. Es handelt sich mutmaßlich um einen türkischen Staatsangehörigen, der sich Ihsan USUN nennt. Ob dies sein richtiger Name ist, ist allerdings unklar. Es wird davon ausgegangen, dass er sich derzeit in der Bundesrepublik Deutschland, Belgien oder in Frankreich aufhält. Der Fall wird am 03.06.2026 um 20:15 Uhr bei Aktenzeichen XY...Ungelöst im ZDF vorgestellt.

Ein Fahndungsbild ist hiesiger Pressemeldung angefügt.

Können Sie Angaben zur Identität der Person machen? Können Sie Angaben zur möglichen Identität der Person machen? Können Sie sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten geben?

Wir bitten Sie, Ihre Hinweise dem Zollfahndungsamt Frankfurt am Main unter 069/50775-332, per E-Mail an Fahndung@zfaf.bund.de">Fahndung@zfaf.bund.de oder jeder anderen Polizeidienststelle mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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