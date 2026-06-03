Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260603 - 0689 Frankfurt - Zeilsheim Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zu Meldung Nr. 0680

Frankfurt (ots)

(la) Der seit Montag, 01. Juni 2026, vermisste Milos P. konnte angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.

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