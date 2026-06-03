Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260603 - 0693 Frankfurt - Flughafen: Fünf Männer attackieren Uber-Fahrer - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Dienstagabend (02. Juni 2026) griffen fünf unbekannte Männer nach einer Streitigkeit einen Uber-Fahrer an. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Der 33-jährige Geschädigte wollte nach aktuellen Erkenntnissen gegen 21:50 Uhr an einer Tankstelle in der Straße "Unterschweinstiege" parken. Ein quer parkender Vito soll insgesamt drei Parkplätze belegt haben. Als er den Fahrer darauf ansprach, entwickelte sich ein Streit, in Folge dessen dieser ihm mehrfach mit der Faust durch das offene Fenster ins Gesicht geschlagen haben soll, während er noch im Auto saß. Als der Geschädigte aus seinem Auto stieg, kamen vier weitere Personen aus umstehenden Fahrzeugen und schlugen/traten gemeinschaftlich auf ihn ein.

Als er im weiteren Verlauf Bilder von den Männern fertigen wollte, sollen sie ihn dazu genötigt haben, keine Bilder zu machen oder die Polizei zu rufen, danach entfernten sich die fünf Tatverdächtigen von der Tankstelle.

Der eingeschüchterte Geschädigte informierte die Polizei erst später, eine dann umgehend eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Der 33-Jährige wurde im Anschluss mit diversen Verletzungen im Gesichtsbereich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu den fünf tatverdächtigen Männern geben kann, kann sich unter der 069 / 755 - 11900 an die Frankfurter Polizei oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.

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