Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260603 - 0692 Frankfurt - Rödelheim: Frau nach gefährlicher Körperverletzung festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Eine 28-jährige Frau verletzte am gestrigen Abend (02. Juni 2026) gemeinsam mit einem bislang unbekannten Mann einen 39-Jährigen unter anderem durch Schläge ins Gesicht, Polizisten konnten sie kurz darauf festnehmen.

Zwischen den drei Beteiligten kam es nach aktuellen Erkenntnissen gegen 18:00 Uhr im Bereich des Rödelheimer Bahnwegs (S-Bahn-Station Rödelheim) zu verbalen Streitigkeiten, aus denen sich eine körperliche Auseinandersetzung ergab. Die Beschuldigte soll den 39-jährigen, stark alkoholisierten Geschädigten zu Boden gestoßen haben, dann habe sie ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen. Auch der bislang unbekannte dritte Beteiligte soll ihm dann gegen das Gesicht getreten haben. Couragierte Zeugen konnten die Beteiligten trennen, Sicherheitsmitarbeiter der DB-Bahnsicherheit hielten die Beschuldigte fest, bis kurz darauf Polizeibeamte eintrafen und sie festnahmen.

Sowohl der Geschädigte als auch der Mittäter entfernten sich in dieser Zeit von der Örtlichkeit. Der Geschädigte konnte aufgefunden und durch eine Rettungswagenbesatzung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Der Mittäter konnte nicht mehr angetroffen werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise bezüglich des Mittäters geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 11100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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